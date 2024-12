KUULA JA VAATA | Kas Tommy Cashi võit on ikka kindel? Avaldatud Eesti Laulu palade seas on mitu potentsiaalikat lugu

Kohe, kui kõik Eesti Laulu finalistid olid teada, peeti suurfavoriidiks Tommy Cashi , hoolimata sellest, et lugusid polnud veel avaldatud. Välismaal nime tegev Tommy Cash väärib võitu nii mõnegi Eesti ja välismaa artisti arvates. Lisaks on sama meelt olnud ka inimesed sotsiaalmeedias.

Kuid nüüd, peale lugude ja muusikavideote välja tulemist on näha, et ka teised artistid on tänavuse laulukonkursi tarbeks väga omapärase ja hea loo purki saanud. Lisaks on rahval võimalik hääletada lauluvõistluse finaali veel üks, 16. laul, seega miski pole veel otsustatud. Kuula ja otsusta ise, milline lugu väärib Eesti Laulu võitu ja piletit Eurovisioni lauluvõistlusele.