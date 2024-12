Igal visiidil uus ridikül! Printsess Kate’i kotikollektsiooni väärtus võib küündida ligi 300 000 euroni

Printsess Kate on üks moekamaid kuningliku perekonna liikmeid. Tema soeng on alati veatult sätitud ning riietus maitsekalt läbi mõeldud. Peale mitmesuguste rõivakomplektide mahutab printsessi garderoob ka üle saja käekoti, millest üks on väärtuslikum kui teine, vahendas US Weekly.