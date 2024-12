Järjekordne Eesti Laulu leke. Tommy Cashi ja Elysa avaldamata võistluspalad ringlevad juba internetiavarustes

Vaid mõned tunnid enne Eesti Laulu konkursile pääsenud muusikapalade avalikustamist ringlevad platvormil X ringi suurfavoriidi Tommy Cashi ning Elisa Kolgi (Elysa) väidetavad konkursipalad. Rangete reeglite poolest tuntud laulukonkursi lood peaksid kõigile kättesaadavaks muutuma samal ajal, et tagada aus konkurents. Kui internetis levivad lood peaksid olema konkursipalad, siis kas aus konkurents on sel juhul kõigile osalejatele tagatud?

ERRi kommunikatsioonijuhi Pille-Mai Helemäe sõnul on nad teadlikud, et internetis on ringlemas lõigud lauludest. „Oleme suhelnud ka artistidega, tegemist ei ole ilmselgelt heatahtliku tegevusega. Lood lähevad ametlikult avalikuks täna õhtul, seda nii ERRi kanalites kui ka artistide endi poolt valitud kanalites. Hetkel saavad paraku kajastust kontod, kes on need materjalid avaldanud artistide ja Eesti Laulu soovide ning kokkulepete vastu.“