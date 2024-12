FOTO | Palju õnne! Michael Jacksoni tütar Paris Jackson kihlus oma kallimaga

Näitleja ja modell Paris Jackson (26) teatas Instagramis, et on kihlunud oma muusikaprodutsendist kallima Justin Longiga. Paris teatas kihlusest 5 Seconds of Summeri muusikaprodutsendi sünnipäeval. „Palju õnne sünnipäevaks, mu armas Blue. Sinuga koos olemine nendel aastatel on olnud kirjeldamatu keeristorm ja ma ei oskaks unistadagi kellestki täiuslikumast, kellega koos seda kõike teha. Tänan, et lasid mul olla sinu oma. Ma armastan sind“ kirjutas Paris Instagramis.