FOTO | Maitsekas rõivavalik! Soome presidendipaar võõrustas esmakordselt külalisi presidendipalees

Täna tähistab naaberriik Soome oma iseseisvuspäeva ja sel puhul korraldas presidendipaar esimest korda presidendipalees uhke vastuvõtu, kuhu oodatakse ligi 1700 külalist. Novembri alguses selgus, et tänavune presidendi vastuvõtt tuleb varasematest erinev. Seekord pole peole kutsutud sõjaveteranid, kuid neile korraldati eriüritus 2. detsembril, kus sai kuulda muusikalisi etteasteid, kirjutas Iltalehti.

Juba päevi on Soome meedias spekuleeritud, mida presidendiproua vastuvõtul kannab. Inimesed vaidlesid sotsiaalmeedias, kas presidendi abikaasa Suzanne heidab tähtsa sündmuse puhul selga midagi eriti erilist või hoiab pigem traditsioonilist joont. Kuna presidendipaar rõdul inimesi tervitades üleriideid ei kandnud, siis oli hästi näha Suzanne’i tänane rõivavalik.

Peole kutsuti inimesed, kes on edendanud kogukonnatunnet ning panustanud Soome riiki kultuuri, kirjanduse ja spordi kaudu. Üks üllatav külaline on aga Auri Kananen, kes on puhastusettevõtja ja üpris populaarne tiktokker. Presidendipeole kutse saamise üle oli Kananen ääretult õnnelik. „Aitäh! Milline uskumatu au!“ rõõmustas ta sotsiaalmeedias.