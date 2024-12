ARVUSTUS | Metsik hobune, keda pole võimalik taltsutada? Silvia Ilvese elulooraamat kubiseb värvikast armuelust ja lapsepõlvetraumadest

Raamatut läbi lugedes jääb kõige eredamalt meelde osa, mis kirjeldas Silvia lapsepõlve. Kui tihtipeale on võimalik avalikult tšellisti armuelu kohta arvet pidada, siis usun, et tema lapsepõlve kohta lugedes õpiks ka Silvia eluga hästi kursis olev fänn midagi uudset. Samuti pakub see osa raamatust nostalgiapauku just neile, kes 1990ndatel sündisid: sõbrapäevikud, rate.ee ja lauaarvuti kasutamine, millel oli piiratud aeg, tõid silme ette nii mõnegi unustusse vajunud mälestuse.