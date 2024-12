Ainukordne muusikaline spektaakel. Florian Wahl võtab ette Rahvusooper Estonia lava

„Niigi ateistliku eestlase ellu on tarvis pühalikku mõõdet! Meie rahva kõige pühamas kojas, Rahvusooperis Estonia viiakse läbi kultuslik rituaal, mille käigus on võimalik ühist õhku hingata meie päästja ja suure õpetaja Florian Wahliga,“ seisab plaadifirma Kurvad Uudised poolt avaldatud infos.

Meie ette manatakse viimase dekaadi kõige plahvatuslikum spektaakel. Kaks vaatust! Luuavarrest pauku! Üllatuskülalised! Šampanja ja kaaviar! Kostüümidraama! Judinaid indutseeriv muusika! Magneetiline koreograafia! Mu vend on lesbi!

Muusikaliseks teenriks-saatjaks-käehoidjaks tol sakraalsel õhtul on ansambel Ouu.

Florian Wahl on enigmaatiline varjupoole pop- ja elektronmuusika artist, kel on tänaseks ilmunud hulganisti singleid ja 4 täispikka albumit:

Tema viimane album on löönud suuri laineid meie pisikeses konnatiigis ning pakkunud palju meelelahutust kui ka kõneainet iga generatsiooni esindajale pereringides. Eriti on silma ja kõrva torganud sealt lööklaulud „Mu vend on lesbi“ ja „Viimane hetero“