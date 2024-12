Merilin Mälk enda ja tuntud juutuuberi kunagisest lahkuminekust: põlesin seest ja emotsioonid tulid välja

Merilin Mälk avalikustas novembrikuus, et ta on langenud ahistamise ohvriks. Tal oli töösuhe pea 50-aastase mehega, kellega pidi olema olude sunnil ühes hotellitoas. „Saan öelda enesekindlalt, et sellise info avaldamine oli ainuõige tegu. Kuigi kahtluseid enda peas on tekkinud ja küsimusi, et äkki olin liiga julge,“ sõnab Mälk.

Ta lisab, et alguses tahtis kogu olukorda unustada, kuniks ta jagas seda oma sõbraga, kes julgustas teda probleemist rääkima. „Tuletan endale meelde, et olengi julge ja olen olnud seda kogu aeg. Sellepärast tegin postituse,“ sõnab ta. „Olen saanud toetavaid kirju, mis on sarnast olukorda detailselt kirjeldanud. Neid on raske lugeda, aga olen proovinud ka paljudele vastata,“ sõnab ta ja kinnitab, et tänaseks on ebameeldiva olukorra tekitanud meesterahvas tema ees vabandanud.

Saates on juttu ka positiivsematel teemadel. Ta räägib, mis muusikavaldkonnas viimasel ajal teinud ja mis on edasised plaanid. Samuti arutleb ta isiklikematel teemadel ja räägib lähemalt õppetundidest. Merilin on meedias figureerinud ka erinevate pealkirjadega, mis puudutavad tema suhet tuntud juutuberi ja sisulooja Andrei Zevakiniga. „Sain väga hästi aru, et olin ka selles süüdi. Põlesin seest ja emotsioonid tulid välja. Loomulikult oli hetki, kus ma ei saanud ka sellepärast uinuda. Olen avaliku elu tegelane ja õppinud seda, et tuleb jälgida, mida ütled. See aeg oleks võinud teha keegi mulle meediakoolitust,“ lausub ta muigega.