Mis juhtus äsja linastunud filmi „Wicked“ võtetel? Linateose täht Ariana Grande lahistab muudkui intervjuudel nutta

Sotsiaalmeedias on hakanud aga kulutulena levima videod Grandest ja näitlejast Cynthia Erivost, kes tihtipeale koos kaamera ette astuvad, et filmi tutvustada ning seejärel täiesti süütutes kohtades nutma puhkevad. Sellised nutuhood on pannud fännid Grande pärast muret tundma – spekuleeritakse isegi, et ehk juhtus filmivõtetel midagi traumaatilist. Ka on valminud Grandest ja Erivost palju paroodiavideoid, kus nende nutuhoogusid matkitakse.