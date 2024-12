Kindel tšempion? Kroonika lugejad on oma näosaate võitja üsnagi üksmeelselt välja valinud

Täna õhtul on TV3 eetris suurejooneline näosaate finaal, kus otse-eetris kroonitakse üheksanda saate võitjaks kas Jüri Pootsmann, Amanda Hermiine Künnapas, Reigo Tamm või Birgit Sarrap.

Kroonika palus lugejatel ennustada, kes nende arvates täna võitjaks tituleeritakse. Tulemustest näib, et üks osalistest on ülekaaluukalt meie lugejate südamesse pugenud, sest 1887 antud häälest kogus ta endale koguni 1054.

Hääletustabelist selgub, et Jüri Pootsmannile suurt konkurentsi ei ole – artist on napsanud endale üle poolte häältest (55,86%). Sellegipoolest on ka Reigo Tammel märkimisväärne toetajaskond (32,33%). Amanda Hermiine Künnapase võitu peab tõenäoliseks aga vaid 8,80% ja Birgit Sarrapi võitu 3,02% hääletanutest.