KLÕPS | Ei meelelahutusmaastikule! Johnny Deppi madalat profiili hoidev poeg teeb karjääri hoopis baarmenina

Daily Mail leidis hiljuti aga üllatuslikult, et Deppi poeg Jack on Pariisi baaris mitu aastat kokteile valmistanud. Tegemist on trendika Liibanoni restorani L’Area baariga, mis Prantsusmaa pealinnas hipsteri kvartalis Bastille’is asub. Praegu on küll Jackil töötamisest paus, aga tema ülemus loodab teda juba peagi taas tööpostil näha.