KLÕPSUD | Milline julge suudlus! Evelin Võigemast ja Märt Avandi kütsid näosaate lava korralikult kuumaks

Südamlik etteaste kujunes näitlejatele omaselt kaasahaaravalt ning tipnes millegi väga magusaga – ühe kuuma suudlusega. Ehk võib öelda, et Võigemast ja Avandi võtsid rollidesse sisseelamist suure tõsidusega.

Kohal olnud Kroonika ajakirjanik sõnas, et näitlejate kirgiküttev esinemine oli ette salvestatud. Sellegipoolest näis, et kedagi see külmaks ei jätnud, sest pärast esituse kuvamist sai saalist kiitvaid huilgeid kuulda.