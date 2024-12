VIDEO | Saate „Su nägu kõlab tuttavalt“ võitja Reigo Tamm ei uskunud ka ise oma triumfi: teine või esimene koht tundus uskumatu minu jaoks!

„Ma tulin siia saatesarja sellise mõttega, et ma tahan lihtsalt teha väga head etteasted,“ avaldas Reigo, kelle jaoks oleks olnud mõistetav ka see, kui ta ei oleks finaali pääsenud. „Kui ma sain finaali, siis ma mõtlesin, et kui ma saan kolmanda või neljanda koha, on väga hästi. Kui ma saan teise või esimese, siis see tundub kuidagi uskumatu minu jaoks. Ja nüüd juhtuski ime!“ rääkis näosaate võitja.