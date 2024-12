VIDEO | Näosaate finaalis Karl-Erik Taukarit kehastanud Jüri Pootsmann: loodan, et jään pärast seda Taukariga sõbraks

„Teine koht on minu jaoks suur saavutus. Kui sain siia saatesse alguses nime kirja, lootsin, et saan mõne korra kõrgemad punktid. Ma ei osanud üldse arvata, mida ma teha suudan. Ma ei oleks osanud arvata, et ma finaali jõuan. Mida saade edasi, seda enam sain aru, et võiksin rohkem riskida, ja finaalis tuli kõige suurem risk. Seda ma ei kahetse ja mul on väga hea meel kogu saateteekonna üle,“ rääkis Jüri Pootsmann pärast finaalsaadet Kroonikale.