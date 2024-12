Lauri Läänemets on riigi suurim jõulufänn: elaksin selles muinasjutulises ajas võimalusel terve aasta

Lauri jagab ennast kahe elukoha vahel. Töö tõttu viibib ta suurema osa ajast Tallinnas, kuid tema perel on kodu ka Väätsal. „Tulin Väätsale 2013. aastal vallavanemaks ja jäimegi kogu perega,“ ütleb Lauri, kes on võtnud südameasjaks hoida kohalikku kogukonda aktiivsena. Rahvamaja akende kaunistamiseks võttis ta kaks puhkusepäeva. „Tunnistan, et teen telefoni teel ikkagi tööd,“ vastab ta küsimusele, kas riik on juhitud.