FOTOD | Daily Mail avaldas Carmen Kassist pildid, kus ta viibib peol, mis on seotud Jay-Z vägistamissüüdistusega

See juhtum jõudis kohtuni juba oktoobris, kuid toona oli kostjaks märgitud üksnes P. Diddy. Möödunud pühapäeval esitati kohtule hagi, kuhu oli lisatud ka Jay-Z nimi. Maailma ühe mõjuvõimsaima meelelahutaja vägistamises süüdistamine on pannud väljaanded otsima kõnealusest õhtust arhiivifotosid. Fotode lisaväärtus seisneb ka selles, et lapse väidetava vägistamise juures oli ka üks naissoost kuulsus, kelle nimi on jäetud anonüümseks.