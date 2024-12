„Känguruga läks kätšiks?“ Teet Margna ilmus netirahva ette murdunud hambaga

Kaks Kanget, Teet Margna ja Kristjan Jõekalda , naasid hiljuti Eestisse Austraaliast, kus nad filmisid oma üheteistkümnenda reisisaate. Margna sotsiaalmeediakontol on olnud viimasel ajal näha ainult „Kahe kange“ sisu, ent täna näitas telemees end hoopis jõulueelses meeleolus olevat: põdrasarved peas, taustal mängiv jõulumuuusika, ei puudunud ka vimkaga jõulusoov, mille ta oma jälgijatele ette luges.

„Detsembrikuine jõuluootus on üks ilus aeg! Aga ometi tunnevad paljud inimesed just sel ajal ennast üksikuna, tuleb ette koduvägivalda ja kaklusi. Minu jõulusoov on kõigile üks: rohkem rahu, rohkem üksteisemõistmist ja vähem kaklusi! Naeratage teineteisele ja uskuge mind, maailma naeratab teile vastu. Vot nii! Ilusat advendiaega!“ luges Margna ette jõulusoovi, näidates video lõpus oma katkist esihammast.