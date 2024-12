Ei jõua ära oodata! Legendaarne Guns N’ Roses annab Kaunases võimsa staadionikontserdi

Tuur on järjekordne maamärk bändi jaoks, kes on saanud toore rock’n’rolli sünonüümiks ning kelle loomingus on ridamisi surematuid hitte. Ansamblisse kuuluvad Axl Rose (vokaal, klahvid), Slash (kitarr), Duff McKagan (bass), Dizzy Reed (klahvid), Richard Fortus (rütmikitarr), Frank Ferrer (trummid) ja Melissa Reese (klahvid). Guns N’ Roses on aastakümneid toonud rokilavadele vaid neile omase segu võimsatest riffidest, unustamatutest meloodiatest ja vägevast vaibist, mida keegi teine kopeerida ei suuda.

Nende muusikakataloogi kuuluvad sellised unustamatud palad nagu „Sweet Child O’ Mine“, „Welcome to the Jungle“ ja „Paradise City“. Guns N’ Roses on üks maailma armastatumaid ja vastupidavamaid rockbände. Nende 1987. aasta debüütalbum „Appetite for Destruction“ on USA läbi aegade kõige enim müüdud album selles kategoorias. Ansambli „Not in This Lifetime“ turnee on aga jätkuvalt üks kõigi aegade enim tulu teeninud kontserttuur. Lisaks paljudele plaatina staatusesse jõudnud plaatidele on nad ka üks kõige enam striimitumaid artiste Spotify platvormil, kus neil on kuus 24 miljonit kuulajat.