Näosaates kolmandale kohale tulnud Amanda Hermiine Künnapas lavapartneri Peeter Oja leidmisest: ema nägi täiesti juhuslikult Peetrit tänaval...

„Ma üldse ei oodanud, et saan kolmanda koha. Arvasin, et jään neljandaks ja olen siis väga õnnelik. Väga tore ja südamlik on see, et inimesed minu poolt hääletasid. See on väga lahe, et neile meeldis!“ õhkab näosaate pronksmedalist Amanda Hermiine Künnapas.