„MasterChefist“ välja langenud Amani Kiivikas kokasaatega kaasnevast ärevusest: see oli midagi sellist, mida ma kunagi varem kogenud ei olnud

Konkurentsist välja langenud fitnessitar Amani Kiivikas rääkis SkyPlusile antud intervjuus, et kutse osaleda saates „MasterChef Eesti: kuulsused köögis“ oli tema jaoks meeldiv üllatus. „Esimene reaktsioon oli, et muidugi tahan seal osaleda,“ ütles Amani ja lisas, et pidi mõtlema ka oma pisipoja peale. „Kus on mu 2-aastane laps pikkade võttepäevade jooksul...“ meenutas Amani oma toonaseid mõtteid. Õnneks tõttas appi aga Amani ema, kes sai last hoida.