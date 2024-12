VIDEO | Lõõritab nagu lõokene! Andrei Zevakin andis tema lauluoskuses kahtlevatele kriitikutele humoorika ninanipsu

Eesti Laulu üks 16st finalistist on Andrei Zevakin koos oma kallima Karitaga. Zevakin, kes on varemgi korduvalt lauluvõistlusel osalenud ja ka finaali jõudnud, otsustas oma värske TikToki video suunata nendele inimestele, kes tema lauluoskuses kahtlevad.

„Te kõik ütlete, et ma ei saa hakkama. Ma ei ole laulja, seal on liiga palju autotune’i – kõik on p*sk!“ vahendas Zevakin inimeste sõnu, kes ei usu, et temalt suurepärast vokaalset esitust Eesti Laulul kuulda saab. „Lahendame selle lõplikult. Kas ma oskan siis seda laulda või mitte? Ma esitan teile lugu nii, nagu see Eesti Laulu laval hakkab kõlama,“ lisas ta enne laulma hakkamist. Seejärel lõõritas Zevakin meelega korralikult mööda. Eriti kriiskavaks kujunes video lõpp, kus hakkas kõlama refrään.