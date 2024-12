Mida tähendavad „vox populi“ ja „sigma“? Selgusid eestlaste selle aasta kõige guugeldatumad sõnad, sündmused, inimesed ja filmid

Ootuspäraselt on sel aastal eestlaste enam otsitud märksõnad tänavu suvel toimunud jalgpalli Euroopa meistrivõistlused, aasta jooksul kõrgeid hinnakõikumisi näidanud elektri börsihind, eelmise aasta lõpus avatud terviseandmeid ja raviinfot koondav uus Terviseportaal ning automaksu kalkulaator, mis on seotud uuest aastast jõustuva maksureformiga.

Sündmustest tekitasid eestlaste seas suurimat huvi valimisteemad, otsiti teavet UEFA jalgpalli Euroopa meistrivõistluste, Euroopa Parlamendi valimiste ja USA presidendivalimiste kohta. Filmidest ja seriaalidest olid populaarseimad kodumaine film „Tulnukas 2“, Eesti esimene originaalsari „Kes tappis Otto Mülleri?“ ning ülemaailmselt menukas draamafilm „It Ends with Us“.

Nublu ja Mikael Gabrieli loo „Vox populi“ tähendus näis eestlastele segaseks jäävat, sest see termin oli sel aastal otsitud definitsioonide seas esikohal. Samuti otsiti seletusi sõnadele nagu „melomaan“ ja „sigma“. Viimane on eriti populaarne Z-põlvkonna hulgas. Lisaks on Google’i otsingumootor hea abiline nõuannete ja kiirete soovituste saamiseks. Sel aastal otsisid eestlased kõige enam, kuidas valimistel hääletada, kuidas saada geenidoonoriks ja nippe tüütutest äädikakärbestest vabanemiseks.