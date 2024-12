Näosaates teiseks jäänud Jüri Pootsmann tunneb kerget pettumust: viimase hetkeni oli väike lootus sees, et võit tuleb ära

Kolm kuud kestnud võtteperioodi on seljataga. „Nagu pärast igat suuremat projekti, on ka praegu natukene kurb ja tühi tunne sees,“ kirjeldab Jüri oma tundeid. Ta ei kavatse aga jääda pikalt nostalgitsema, sest ees on ootamas uus aasta ja uued sihid. Jüri plaanib tulla lagedale värske muusikaga, ent suure pühendumusega keskendub ka ülikooliõpingutele ja maalimisele, millest on saanud lausa tema lemmikhobi.