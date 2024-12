Kes on järgmisel suvel Tartut hullutav Martin Garrix? Maailma number üks DJ alustas karjääri juba 10-aastaselt

Martin Garrix, sünninimega Martijn Gerard Garritsen, on tänapäeva elektroonilise muusika üks silmapaistvamaid figuure. Andeka hollandlase muusikaline teekond on inspireeriv näide sellest, kuidas pühendumine ja kirg võivad viia artisti kodulinnast tippfestivalide lavadele üle kogu maailma. 2025. aasta maikuus on Martin Garrix taas Eestis.