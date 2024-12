Soome-Rootsi popstaar ei saanud presidendi vastuvõtule kutset. Hiljem saabus talle aga sõnum ootamatult isikult

Enne lossi sisenemist paljastas Bryant intervjuus MTV-ga, et sai oma kutse kohta infot ebatraditsioonilisel viisil. Nimelt saadeti talle mõni aeg tagasi sotsiaalmeedias sõnum, mille autoriks oli ei keegi muu president isiklikult.

„Minu kutse läks postis kaduma. Nad olid pannud sellele vale numbri,“ selgitas valge ballikleidi kasuks otsustanud Bryant peole saabudes. Seetõttu ei osanud ta arvatagi, et teda vastuvõtule oodatakse.

„Siis saatis Stubb mulle Instagrami kontole privaatsõnumi ja uuris, et kas ma sain kutse,“ jätkas lauljatar uskumatuna näivat lugu. Vestluse käigus leppisid lauljatar ja president kokku, et kohtuvad juba näost näkku lossipeol.

Stubb oligi Instagrami otsesõnumite kaudu Bryantiga kontakti otsinud ning kirjutas lauljatarile rootsi keeles. Bryant vastas eitavalt ning kahtlustas, et kutse on posti teel kaotsi läinud. „Samal õhtul sain infot, et nad kirjutasid sellele vale aadressi,“ tõdes ta.