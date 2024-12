Koomik Mattias Naan jättis sel sügisel alkoholi tarbimise pooleteiseks kuuks. Naanil hakkas veider, kuna talle tundus, et temaga hakkavad juba liiga tihti juttu rääkima inimesed, kes justkui end tema tuttavaks peavad, kuid keda ta ise ei mäletanud. Arvatavasti vestis ta nende inimestega pidudel juttu. „Äkki ma lihtsalt ei mäleta, sest mul oli liiga tihti pilt veidike taskus,“ meenutas ta toonast arusaamist. „Üllatus oli see, et iga päev sai [auto] rooli minna.“