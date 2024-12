FOTOD | Meduza küttis Kultuurikatla kuumaks. Vaata, kes väisasid hitimeistrite esinemist

Meduzat tuntakse kui ühte juhtivat tegijat house-muusika taaselustamises. 2018. aastast alates tegutsenud Itaalia tantsumuusikatriosse kuuluvad Matt Madwill, Simon de Jano ja Luke Degree. Nendeloomingut iseloomustavad kaasahaaravad meloodiad ja energilised helimaastikud, mis on oskuslikult põimitud tempokate house’i rütmidega. Nende megahitt „Piece of Your Heart“ (ft Goodboys) pälvis ülemaailmse tunnustuse 2019. aastal, vallutades kõrged edetabelid igas maailma nurgas.