Novembri keskpaigas selgus, et korduvalt kokku-lahku käinud näitlejanna Megan Fox (38) ja muusik Machine Gun Kelly (34) saavad peagi esimese ühise lapse. Fox, kel on varasemast suhtest mitu last, rõõmustas taas emaks saamise üle sotsiaalmeedias ja paari kooselu tundus muretu.