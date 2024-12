Üheksa aastat kooselu purunes! Supermodell Kate Moss on taas vaba ja vallaline

Kate Mossile lähedased isikud on jaganud välismeediale, et 50-aastane modell on juba kolinud välja oma Londoni kodust, mida ta jagas 37-aastase Nikolai Von Bismarckiga. Väidetavalt said pikaaegsele paarile saatuslikuks erinevad vaated elule.

Allikas sõnas väljaandele The Sun, et endised kallimad saavad omavahel hästi läbi, aga kuna nad olid juba mitu kuud eraldi veetnud, siis otsustas Kate suhte lõpetada. Sahistatakse, et just möödunud suvi oli paari suhtele murdepunktiks, alates sellest on Kate’i ja Nikolai kooselu allamäge läinud.