Andres Dvinjaninov meenutab saadetud armastuskirju: Ingridki ei ole sellest rõõmust või õudusest ilma jäänud

Kuna Ingrid oli parasjagu haige, siis Andresega tuli teisipäeva õhtul „Õhtu!“ saate stuudiosse kaasa hoopis Veikko. Saatejuht Jüri Butšakov uuris meestelt armastus-teemalise lavastuse valguses, millised on nende kokkupuuted armastuskirjadega.

„Ma usun, et me kõik oleme ikka luuletusi kirjutanud kunagi,“ nentis Dvinjaninov, kui talt uuriti, kas ta on kirjutanud ka kunagi kellelegi armastuskirju.