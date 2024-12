Endine tippjuht ja ettevõtja Raimo Kägu tähistas kolmapäeval oma 70. sünnipäeva. Kägule meenutab vanusenumber saabuvat lõppu ja ta tunneb, et on sisenenud tundmatule maale - elada on ju veel ehk kümmekond aastat, aga samas, nagu juubilar ise ütleb, ta naistesauna valvuriks veel minna ei saa...