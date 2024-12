Eesti Muusikaauhinnad 2025 Panus Eesti Muusikasse auhinna laureaat on Sven Lõhmus

Traditsiooniliselt tunnustab Eesti Fonogrammitootjate Ühing Eesti Muusikaauhindade suurejoonelisel galal väärika auhinnaga Panus Eesti Muusikasse neid muusikuid, kelle tegevus on jätnud tugeva jälje Eesti muusikaajalukku, kes on märkimisväärselt mõjutanud, arendanud ja edendanud Eesti muusikat. Tänavu läheb auhind kolmkümmend aastat suurel laval olnud ning paljudele artistidele loendamatu arv hitte kirjutanud Sven Lõhmusele, kellele antakse tunnustus üle 30. jaanuaril Unibet Arenal.

Sven oli uudist kuuldes positiivselt üllatunud: „See oli ootamatu. Pisut järele mõeldes on see suurepärane algus minu järgmisel aastal toimuvale 30-ndale nö „ tööjuubelile „, mida kavatsen täiega ja ägedalt tähistada. Nimelt saab 2025. aastal minu esimene hittlaul Mr. Happyman’i „Las mina proovin siis ka“ 30-aastaseks.“

Oma pika karjääri jooksul on Lõhmus kirjutanud nii palju laule, et tal endalgi on arvepidamises järg käest läinud, sest paljud neist pole avaldatud või on demodena valmimata. Black Velvet – „17“, Vanilla Ninja – „Club Kung Fu“, Nighlight Duo – „Another Country Song“, Laura esitatud „Moonwalk“, „581 C“ ja „Lihtsad asjad“, Grete Paia – „Päästke noored hinged“, Urban Symphony – „Rändajad“, Getter Jaani – „Me kõik jääme vanaks“, Getter Jaani & Koit Toome – „Valged ööd“ ning Stefan – „Kiri külmkapi peal“ on vaid mõned tema eestlaste südameid võitnud palade näited. „Mulle isiklikult meeldivad tihtipeale laulud, mis pole nii tuntud, aga kõnetavad mind siiani. Neist saaks omaette loetelu,“ lisab Sven. Lisaks on ta teinud koostööd artistidega Ivo Linna, Anne Veski, Karl Madis, Dave Benton, Sandra Nurmsalu, Mihkel Raud, Caater feat. Trinity, Uku Suviste, Anet Vaikmaa, Ott Lepland jpt.