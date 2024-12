Oma elu kahe riigi vahel jagav Liisi Koikson rootsi keele oskusest: lapsed on minust ikka mööda läinud

Koiksoni elukaaslane on pärit Rootsi väiksest rannakülast. Lauljanna jagab oma elu Eesti ja Rootsi vahel. „Ma ei saaks öelda, et me nüüd pool ja pool elame, enamasti oleme ikkagi Eestis. Suurem laps läks ka nüüd kooli, siis pidime ikka jääma ühte kohta rohkem paika,“ rääkis Koikson, kelle peres kasvab kaks last. Üks neist alustas oma kooliteed Tallinnas Gustav Adolfi gümnaasiumis.