Võimas! Maarja Johanna Mägi valiti Berlinale filmifestivali raames toimuvasse Shooting Stars programmi

„Eks iga näitleja unistab suurtest rollidest suurtes filmides ja Shooting Stars programm viib sellele sammuke lähemale. Välismaal mängimine on paljuski õnneasi, aga tasub ise endale võimalikult palju uksi avada ja piire kombata,“ kommenteerib Maarja Johanna Mägi, kel on selja taga kümned auhinnatud teatrirollid ning kandvad osatäitmised nii „Apteeker Melchiori“ triloogias kui komöödias „Vigased pruudid“. Lisaks on ta paljudele noortele tuttav teleseriaalist „Luise ja Oliver“. Mullu pälvis Mägi Bruno O’Ya noore filminäitleja stipendiumi.

Tänavusse European Shooting Stars žüriisse kuulusid Rumeenia filmirežissöör ja stsenarist Radu Muntean, Rootsi castingu-režissöör Pauline Hansson, Šveitsi produtsent Amel Soudani, Prantsuse näitleja ja endine Shooting Star Ludivine Sagnier ning Montenegro ajakirjanik ja kuraator Vuk Perović.

Žürii tõstis esile Mägi mitmekülgsust ja emotsionaalset sügavust, viidates tema peaosale peagi linastuvas Eesti filmis „Aurora“. „Tal on loendamatu hulk eri palgeid, ent igaühes neist peegeldub rahutu hing. „Auroras“ kehastab Mägi sisemist eneseotsingut tormilise orkaani jõuga,“ selgitab žürii oma valiku tagamaid.

„Meil on väga hea meel, et žürii tõstis „Aurorat“ esile,“ kommenteerib „Aurora“ produtsent Madis Tüür. „Filmi nimitegelane on usujuhi tütar, kes sõidab abikaasaga oma vanemate juurde pulma aastapäeva tähistama, ent leiab end keeruliste peresuhete ja tormilise salaelu vahelisest kadalipust. Tegu on vaatemängulise peredraamaga, mille stsenaarium küpses improvisatsiooniliste proovide käigus,“ avab produtsent filmi telgitaguseid. „Aurora“ lavastajad on Andres Maimik ja Rain Tolk. Eesti publikuni jõuab film 10. jaanuaril.

Lisaks Maarja Johanna Mägile on tänavusse Shooting Stars programmi valitud Marina Makris (Küpros), Besir Zeciri (Taani), Devrim Lingnau (Saksamaa), Elín Hall (Island), Kārlis Arnolds Avots (Läti), Šarūnas Zenkevičius (Leedu), Lidija Kordić (Montenegro), Vicente Wallenstein (Portugal) ning Frida Gustavsson (Rootsi).