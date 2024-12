„Ajab vahepeal lihtsalt nutma!“ Malluka uue maja ehitustööd lähevad oodatust tunduvalt kallimaks

Tuntud blogija Mallukas ehk Mariann Treimann (34) renoveerib koos oma elukaaslase Tomas Legrantiga (38) Tallinna külje all maja, mille eest blogija maksis ligi pool miljonit eurot. Mallukas nendib, et majale värske ilme andmine on osutunud palju kallimaks, kui ta arvestas.