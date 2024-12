Räppar säm vahetaks võimalusel kohad tuntud skandaalitaridega: mis elu need naised elavad?

„Tahaks teada, mis elu need naised elavad. Milline on päriselt nende päev? Silvia Ilves ka! Tal on neli poega ja ta mängib kõiki pille, tahaks näha, kuidas sellise kiire elutempoga elada on. Mul on tunne, et mul on kiire, aga vaadates seda seriaali („Üks nädal Silvia Ilvesega“), tundub, et inimestel on veel kiirem! Tahaks õppida ja kogeda seda,“ avaldas räppar.

Küsimuse peale, mis on kõige pöörasem asi, mis räpparil keset esinemist juhtunud on, meenutas ta üht ülesastumist Eesti Hip Hop Festivalil, mis võinuks lõppeda õnnetult. „Fännidel on komme visata telefone publiku sekka ja visata just artiste, et nad salvestaksid video ja annaksid tagasi. Mind visati ka Elvas telefoniga, aga sellel oli päris hea hoog sees ja see lendas mulle vastu pead. Kolks käis ära, mõtlesin, et seisan püsti, kõik on hästi. Haiget ei saanud ja verd ei hakanud jooksma, aga kes iganes see fänn oli, siis tea, et sa vigastasid mind,“ meenutas säm.

Kulukas uus album

Säm tunnistas hiljuti enda albumi esitluspeol, et uue albumi avaldamiseks pidi ta lausa üle 20 000 euro magama panema. „Selle all on ilmselgelt igasugused merch’id (fänninänn – toim), vinüülid, stuudio- ja turunduskulud ja mida kõike veel. Loodetavasti hakkavad osad asjad ka [raha] tagasi tooma,“ avaldas Säm. Albumi katteks pani ta näiteks esinemistelt ja sisuloome koostöödelt saadud tasud. „Õnneks ma ei ole kõige suurem kulutaja. Panen raha kõrvale ja investeerin.“

