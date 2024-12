Silvia Ilves ehitusmeestega pahuksis: see rumaluse tunne - see on õudne!

Ilvesel käis hiljuti külas tuttav, kes uues majas tehtud tööle oma hinnangu andis. „Ta on lähedane inimene, kellele kuulub kvaliteetne ehitusfirma Soomes ja kelle firmat ma endale kindlasti ei saa lubada. Kallis tööjõud, aga ta muidugi aitaks seal elamises korda luua. Ta nägi kodus tehtud töid ja hoidis peast kinni ning ütles, et majas on tehtud jama tööd,“ ütles Silvia.

„See rumaluse tunne - see on õudne!" tunnistas Silvia ja tunneb, et saab remondimeestelt petta.

Sai laenu ja ostis maja

Ilves ostis novembri alguses oma maja Tallinna külje all ja lubab veel selle aasta sees koos nelja pojaga sinna elama kolida.

„Maja on kahekordne ja siin on piisavalt ruumi, et poistega ära mahtuda,“ tutvustas Silvia oma uut elamist Kroonikale, kuid pilte sellest esialgu veel ei näita. „Elamut päris mõisaks, villaks või häärberiks nimetada ei saa, aga soovin luua sellest tulevikus oma pisikese mõisa. Tahan siia tekitada mõisa ja antiigi sümbioosi.“

Muusikul kulus pikalt aega, et pangast laenu saada ja oma unistus teoks teha.

„Esmalt pöördusin Swedbanki poole ja sain aru, et sealt pole lootustki. Käisin mitu panka läbi ja laenu sain lõpuks Coop Pangast, kellel olid mõistlikud kodulaenu tingimused,“ lausus Ilves.

