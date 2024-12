FOTOD | Näitleja ja popstaar Selena Gomez kihlus. „Igavik algab nüüd...“

Jutud sellest, et Selena Gomez ja Benny Blanco on kihlunud, hakkasid sotsiaalmeedias ringlema juba veidi aja eest sel sügisel. Nüüd said need jutud kinnitust, kui Los Angeleses resideeruv popstaar ja viimasel ajal rohkem näitlemisega tegelenud Selena Gomez otsustas Instagrami pildid kihlumisest postitada.