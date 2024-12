Kohapeale jõudis ootas teda ka Kaire Vilgats, kes talle noote jagas. „Imestasin, et nii palju on laulda!“ meenutas naine. Kui ta aga märkas, et nootides on kirjas muusikali „Wicked“ tunnusloo pealkiri „Defying Gravity“, mõistis ta põhjust, miks teda kohale kutsutud oli.