Seksiskandaali on segatud ka Jennifer Lopez. Meediasse lekkinud fotodel on näha, kuidas lauljatar P. Diddyga saatuslikul õhtul vaidleb

Piltidel, mille on enda kasutusse saanud Daily Mail, on näha Jennifer Lopezi oma kunagise kallima P. Diddyga vaidlemas. Fotod on tehtud samal päeval, mil toimus väidetav 13-aastase tüdruku vägistamine Diddy korraldatud peol. Tüdruk süüdistab vägistamises P. Diddyt ja Jay-Zd, kuid ta lisas, et juhtumi ajal viibis toas veel üks kuulus ja anonüümseks soovida jäänud naisterahvas, kes kõike pealt vaatas.