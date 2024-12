Aasta muusik 2024 tiitel läheb 25 stuudioalbumit avaldanud Vaiko Eplikule

Aasta muusiku tiitli pälvib muusik, kelle loomingulised saavutused on edendanud Eesti muusikakultuuri ja kes on teinud sealjuures tihedat koostööd Eesti Rahvusringhäälinguga.

Tänavune laureaat Vaiko Eplik on oma pika muusikutee raames jätnud silmapaistva jälje Eesti kultuurilukku. Tema sulest on ilmunud 25 stuudioalbumit ja rohkelt laule, mis kinnistunud kodumaise muusika kuldvaramusse. Epliku loometöö on laienenud ka teatri- ja filmimuusikasse ning läbi koostöövormide jõudnud erinevate artistide repertuaari.