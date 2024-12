Kuhu kadusid Jim Carrey miljonid? Näitleja naasis filmimaailma, sest arved vajasid maksmist

Näitleja Jim Carrey (62), kes teenis näiteks 1996. aastal 20 miljonit dollarit rolli eest filmi „The Cable Guy“, tunnistab nüüd, et tema tagasipöördumine filmimaailma on olnud suuresti seotud arvetega, mis maksmist vajavad, vahendab Daily Mail.

Kui aastaid tagasi hinnati Carrey netoväärtuseks 300 miljonit dollarit, siis nüüd on see umbes 180 miljonit dollarit. Tundub, et sellest aga näitlejale ei piisa.

„Ma tulin sellesse maailma tagasi, sest esiteks saan ma mängida geeniust / .../ ja ma lihtsalt ostsin palju asju ja mul on vaja raha, ausalt öeldes,“ vastas näitleja ajakirjaniku küsimusele filmi „Siil Sonic 3“ esilinastusel Londonis, miks ta filmimaailma naasis.

Carrey täpsustas veel, et pensionilt tagasitulek ei ole täielikult palgaga seotud. Ta arvab, et filmi süžee on südantsoojendav. Oma pensionile minekust teavitas Carrey avalikkust paar aastat tagasi.

Siiski näib, et rahaasjad pakuvad praegu Carreyle muret, sest ka veebilehe Realtor.com andmetel on tema Los Angelese häärber müügis, mis on endiselt turul ka pärast mitmeid hinnakärpeid. Esmalt 2023. aasta veebruaris müüki pandud häärberi pea 30 miljoni dollarilisest hinnast on saanud tänaseks 7 miljonit dollarit.

Carrey on oma pika karjääri jooksul teinud kaasa sellistes kassahittides nagu „Mask“, „Grinch“ ja „Kõikvõimas Bruce“.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada