Lapseootuse lõpusirgel Kethi Uibomägi: megasuurelt ja aeglaselt veeren ringi

Äsja ärimehe Norman Lõugiga abiellunud telenägu Kethi Uibomägi rääkis detsembri algul Annele & Stiilile , et kannab nüüd küll perekonnanime Lõuk, kuid avalikkuse ees figureerib endiselt neiupõlvenimega.

Värske abielunaise elu on olnud tänavu igati muutusterohke. Muu hulgas on Kethi praegu veel lapseootel, kuid Instagramis avaldas ta, et loodab juba aastavahetusel beebile ostetud riided selga tõmmata.