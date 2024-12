Stig Rästa täidab Rootsis suurt unistust: ma ei osanud Eestis edasi liikuda ja alustan nüüd jälle nullist

„Muutusin tööalaselt mugavaks, ehk ei teinud enam nii palju tööd, kui oleks võinud. Tekkisid muud asjad kõrvale, mis segasid. Praegu tunnen, et olen mugavustsoonist väljas ja endale suurema pinge peale pannud. Arvan, et olen seitsme kuuga laulukirjutajana palju muutunud,“ räägib Stig, kelle unistus on kirjutada muusikat suurtele maailmastaaridele.

Nii tõdeb hinnatud muusik, et ei ei osanud Eestis kuidagi edasi liikuda ja alustab uues riigis mingis mõttes täiesti nullist. „Kui keegi mõtleb, et tahab saada laulukirjutajaks, siis teadku, et see on tippsport. Peab kogu aeg kirjutama ja suurest hulgast lauludest tuleb ehk üks hea. Seejärel on vaja jõuda õigete inimesteni, et laul ka andeka artistini jõuaks, aga sa kunagi ei tea, kas õnnestub,“ mõtiskleb ta.