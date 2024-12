Millisel peol esinevad kuulsad artistid, kus lubatakse rahvale ilutulestikku? Kroonika lugejad jagavad ägedate aastavahetuspidude soovitusi

Tundub, et vastajate seas on kõige populaarsem variant saata 2024. aasta ära Viljandis Schloss Fellini butiikhotellis. Seda kohta mainis ohtralt vastajaid. Uut aastat võetakse hotellis vastu eriti glamuurselt. Aastavahetusel on võimalik osa saada galaõhtusöögist, mille juurde kuulub Kaisa Ling Thingi bändi esitatav elav muusika. Hotelli Facebooki lehe järgi on sinna saada veel vaid viimased kohad.