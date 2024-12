VIDEO | „Tegemist on tööõnnetusega!“ Untsu läinud iluprotseduur muutis Alari Kivisaare välimust drastiliselt

Ilmselt kõlas Kivisaar täna hommikul paljudele läbi raadioeetri võõralt, kui kell kuus hommikuprogramm startis, ent tegu polnud tehnilise rikkega, nagu võis kõlast arvata – mehe nägu kattis hoopis mask, mis kõne summutas. Näokatte kasuks otsustas ta seetõttu, et tema näokarvad pole sellised, nagu me oleme harjunud neid nägema.

„See on selline protseduur, mis pole paljudele võõras ja ma pole ilmselt esimene, kellel sellega nihu on läinud. Tegemist on tööõnnetusega! Sa võtad habemeajamismasina, et natukene kohendada, lükkad habemesse ja saad aru f**k, see on teises asendis!“