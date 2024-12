Ime sündis

Lauljanna Helen Adamson (37) andis veebruaris teada, et tema ja ta ettevõtjast elukaaslase Rene Lõhmuse (35) perre on sündinud tütar Emma Sofia. Lauljanna rääkis Kroonikale: „Ei salga, et väsimus on suur, aga meie pered käivad pea igapäevaselt meil abis, seega saame keskenduda sada protsenti beebile.“