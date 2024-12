Suhe arenes kiiresti

Ooperilaulja Elina Nechayeva (32) kinnitas veebruaris, et tema süda on võetud. Aprilli lõpus tegi ta avalikuks ka õnneliku noormehe nime ja ameti, andes teada, et on kaugsuhtes Ungaris elava tantsija ja koreograafi Ahmed Moussaga. Nende suhe arenes kiiresti – abielluti suve lõpus ja sügisel sündis perre poeg Olive.