Ootamatu skandaal Nobeli galal. Rootslased muretsesid, kuhu kadus üks printsess

Esiti paistis, et ehk tegi sarnase vea ka kroonprintsess Victoria, aga Rootsi väljaande Expresseni väitel oli kroonprintsessi kleidil peen õlapael, millele oli kinnitatud lint. St paljast õlga see ei puudutanud.



Rootsis jagati välja kõik tunnustused peale rahupreemia. Too anti üle Oslos ja selle sai sel korral Nihon Hidankyo. Tegemist on organisatsiooniga, mis esindab Hiroshima ja Nagasaki aatompommiplahvatuste ellujääjaid. See asutati 1956. aastal.