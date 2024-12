KUUMAD KLÕPSUD | Milleks see rinnahoidja. Blake Lively näitas moeüritusel, kuidas pluus stiilselt välja kanda

Lively säras oma riietuses. Ei jäänud ka kahtlust, et rinnahoidja on sedapuhku koju jäänud.

Lively puhul on raske moeapse välja tuuagi. Pigem tundub, et talle sobib pea kõik.

Suvel kajastas Anne & Stiil , et Chanelil toimus Tribeca Festivalil artistide õhtusöök. Lively kandis koosviibimisel Chaneli logode ja suurte lilledega kaunistatud pidžaamalikku pükskostüümi. Ka ööriietus võib olla glamuurne.

Kuigi moerindel tegija, on Lively`t filmikarjääris tabanud tagasilöök. Õigemini PR-krahh. Koduvägivallast rääkivas filmis „It Ends With Us“ peaosalist mänginud Lively`t süüdistati kiusamises. Väidetavalt tegi ta maha oma kaasstaari Justin Baldonit. Samuti sai Lively fännide pahameele osaliseks seetõttu, et näitlejanna kasutas oma alkoholibrändi filmi reklaamimiseks. Kuna film keskendub koduvägivallale, ei pidanud paljud filmivaatajad seda sobilikuks.